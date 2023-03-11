Папа Римський хоче приїхати до Києва, але ставить одну важливу умову
Папа Римський Франциск заявив, що хоче приїхати до Києва. Але він зробить це тільки в тому випадку, якщо разом з Києвом відвідає і москву, бо поодинці їхати у ці міста не планує.
Про це очільник католицької церкви заявив у інтерв’ю аргентинському виданню La Nacion.
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Папа хоче до Києва
Папа Римський Франциск, говорячи про російсько-українську війну і спроби залагодити цю ситуацію, заявив, що був би не проти візиту до Києва.
"Я готовий поїхати до Києва. Я хочу відвідати це місто", — наголосив понтифік.
Умова Франциска
Але, додав очільник католицької церкви, він поїде до Києва лише за умови, що потім відправиться до москви.
"Я поїду або в обидва міста, або в жодне", — заявив Папа.
Щодо неможливості відвідин росії, Франциск зазначив, що це не неможливо.
"Сподіваюся, ми зможемо це зробити", — запевнив Папа Римський.
Нагадаємо, голова католицької церкви Папа Римський Франциск заявив про готовність зустрітися із Зеленським та путіним для обговорення війни в Україні. За його словами, між обома країнами має бути діалог.
Фото: La Nacion