Финляндия передает Украине гуманитарную помощь на сумму 29 млн евро
Финляндия выделит 29 млн евро для гуманитарной помощи воюющей Украине. Почти половина этой суммы – 14 млн евро – пойдут в поддержку развития сотрудничества.
Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Финляндии.
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Финская помощь
Финляндия продолжает помогать Украине, ведущей войну с российскими агрессорами.
Так, финские власти приняли решение об очередной партии гуманитарной помощи. Цель этой помощи – поддержать гражданское население воюющей страны.
"В разгар кризиса люди должны получить еду, приют и лекарства, а дети должны ходить в школу. В то же время мы должны поддержать Украину, чтобы она также могла прийти в себя после войны", — заявил министр развития сотрудничества и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.
Подробности пакета помощи
Общий объем нового гуманитарного пакета от Финляндии составляет 29 млн евро.
15 миллионов евро будут потрачены на гуманитарную помощь, еще 14 миллионов евро — пойдут в поддержку развития сотрудничества.
Напомним, что сегодня, 10 марта, в Киев прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Она проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Марин приняла участие в панихиде за погибшим добровольцем Дмитрием Коцюбайлом.
Фото: villeskinnari.fi