Зеленский встретился с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия

Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом. Глава государства поблагодарил за поддержку мира, суверенитета и территориальной целостности.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
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"Это первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину с момента установления дипломатических отношений. Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога", — написал Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пытался связаться с путиным перед полномасштабным вторжением, однако российский диктатор был не готов к разговорам.
Также мы писали, что Владимир Зеленский подчеркнул, что для победы в войне нужно единство и уверенность людей. Самая большая проблема, которая может произойти — слабость внутри страны.
Добавим, Президент Украины рассказал, кто из партнеров больше поддерживает нашу страну во время войны, особенно по спецтрибуналу над руководством страны-агрессора.