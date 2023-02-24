Зеленский встретился с Моравецким: детали визита польского премьера
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Совместно они посетили защитников Украины в военном госпитале.
Об этом сообщили пресс-службы Президента Украины и премьер-министра Польши.
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Встреча лидеров двух стран
После визита с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем к Стене памяти Матеуш Моравецкий встретился с Владимиром Зеленским.
Сегодня Президент Украины и Премьер-министр Польши проведут переговоры.
Визит в военные
Сейчас лидеры двух стран посетили один из военных госпиталей Киева.
Там они пообщались с украинскими защитниками, проходящими лечение после ранений, полученных на театре боевых действий российско-украинской войны.
Напомним, что сегодня, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения российской армии, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Украину. Его встретил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
Премьер-министры двух стран-соседок отдали честь погибшим украинским воинам, защищавшим родину от российской агрессии с 2014 года.
Фото: Twitter Петра Мюллера