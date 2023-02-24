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Зеленский встретился с Моравецким: детали визита польского премьера

24 февраля 2023 14:23
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Лидеры двух стран посетили военный госпиталь в Киеве
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Совместно они посетили защитников Украины в военном госпитале.

Об этом сообщили пресс-службы Президента Украины и премьер-министра Польши.

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Встреча лидеров двух стран

После визита с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем к Стене памяти Матеуш Моравецкий встретился с Владимиром Зеленским.

Сегодня Президент Украины и Премьер-министр Польши проведут переговоры.

Визит в военные

Сейчас лидеры двух стран посетили один из военных госпиталей Киева.

Там они пообщались с украинскими защитниками, проходящими лечение после ранений, полученных на театре боевых действий российско-украинской войны.

Напомним, что сегодня, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения российской армии, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Украину. Его встретил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Премьер-министры двух стран-соседок отдали честь погибшим украинским воинам, защищавшим родину от российской агрессии с 2014 года.

Фото: Twitter Петра Мюллера

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