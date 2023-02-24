До Києва приїхав прем'єр-міністр Польщі

Моравецького зустрів Шмигаль

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до України. Його зустрів очільник українського уряду Денис Шмигаль.

Про це повідомив в Twitter речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Моравецький у Києві

До української столиці прибув прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Цей візит, як зазначили у польському уряді, є чітким сигналом про продовження підтримки захисту України від російської агресії.

"Невдовзі після початку [повномасштабної] війни, 15 березня, ми були в Києві, щоб переконати світ, що Україна не залишиться одна", — наголосив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Зустріч двох прем’єрів

Матеуш Моравецький зустрівся із своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

Два прем’єр-міністри сусідніх країн вшанували пам’ять полеглих у російсько-українській війни, яка триває з 2014 року, біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі столиці України.

Нагадаємо, 21 лютого президент Польщі Анджей Дуда закликав країни ЄС та НАТО допомогти Україні перемогти росію.

За словами Анджея Дуди, лідери країн Європи та Північноатлантичного альянсу повинні підтримати Україну та надіслати їй всю необхідну техніку.

"Україна повинна перемогти... Я закликаю лідерів європейської держави та Північноатлантичного альянсу підтримати Україну, надіслати техніку. Не бійтеся. Зло треба зупинити. Роль НАТО полягає в захисті вільного світу. Немає свободи без солідарності", — заявив президент Польщі.

Дуда наголосив, що Україна не впала донині завдяки героїзму українських воїнів та підтримці союзників.

Фото: Twitter канцелярії прем’єр-міністра Польщі