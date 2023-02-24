​​​​​​​Зеленський зустрівся із Моравецьким: деталі візиту польського прем'єра

Лідери двох країн відвідали військовий госпіталь у Києві

Очільник польського уряду Матеуш Моравецький зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Спільно вони відвідали захисників України у військовому госпіталі.

Про це повідомили пресслужби Президента України та прем’єр-міністра Польщі.

Зустріч лідерів двох країн

Після візиту із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем до Стіни пам’яті, Матеуш Моравецький зустрівся із Володимиром Зеленським.

Сьогодні Президент України і прем’єр-міністр Польщі проведуть переговори.

Візит до військових

Зараз же лідери двох країн відвідали один із військових госпіталів Києва.

Там вони поспілкувалися із українськими захисниками, які проходять лікування після поранень, отриманих на театрі бойових дій російсько-української війни.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 лютого, в роковини повномасштабного вторгнення російської армії, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до України. Його зустрів очільник українського уряду Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністри двох країн-сусідок віддали шану загиблим українським воїнам, які боронили батьківщину від російської агресії з 2014 року.

Фото: Twitter Пьотра Мюллера