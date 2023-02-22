Планирует ли россия поглотить Беларусь: прогноз ISW
СМИ обнародовали документ, согласно которому российская федерация планирует полностью поглотить Республику Беларусь до 2030 года. Информация по этому документу совпадает со стратегической целью кремля.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
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Секретный документ кремля
20 февраля часть СМИ опубликовали отчет-расследование о секретном 17-страничном документе, в котором говорилось о предстоящем исчезновении Беларуси с политической карты мира из-за поглощения ее территории россией.
Этот процесс, согласно информации в документе, должен пройти посредством существующей надгосударственной структуры под названием Союзное государство.
Планы россии
Аналитики Института отметили, что не могут подтвердить существование или содержание этого документа.
Но, добавили в ISW, выводы журналистов по этому плану и различным направлениям поглощения Беларуси, указанным в нем, в целом совпадают с долгосрочной оценкой Института изучения войны по стратегической цели окончательно присоединиться на территорию Беларуси к своей.
Напомним, на днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что россия хочет поглотить элементы белорусской оборонной промышленности.
Фото из российских СМИ