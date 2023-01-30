Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Росія відмовляється від переговорів з Україною і Заходом: який привід знайшло МЗС рф arrow

Росія відмовляється від переговорів з Україною і Заходом: який привід знайшло МЗС рф

30 січня 2023 13:55
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Російська влада не бачить можливостей для переговорів після передачі Україні танків
Російська влада, за словами Сергія Рябкова, образилася на постачання Україні західних танків
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Після початку передачі Збройним силам України танків російська федерація відмовляється від можливих переговорів з Україною. Розмова з Заходом для кремля також втрачає сенс.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ російської федерації Сергій Рябков, передає видання "РИА Новости".

Читайте також:

Росіяни теоретично готові до переговорів

За словами Сергія Рябкова, країна-агресор не проти обговорень ситуації з війною в Україні.

"Наша позиція щодо цього добре відома, я думаю, і Вашингтону теж. Готові вивчати будь-які серйозні ініціативи", — наголосив заступник міністра закордонних справ рф, пояснивши, що жодні ініціативи росія досі не отримували.

Чому кремль не хоче домовлятися

Втім, додав Сергій Рябков, зараз про жодні переговори між росією з одного боку та Україною і Заходом з іншого не може йтися.

Причиною такої різкої зміни позиції представник кремлівської влади назвав початок постачання Збройним силам України танків та іншої бронетехніки.

Що відомо про можливі переговори

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк раніше повідомляв, що росія має виконати три головні умови для того, щоб розпочати переговори з Україною.

За його словами, головними кроками до переговорів з Україною для росії є:

  • Припинення стрілянини ракетами по суверенній державі;
  • виведення окупаційних військ із території суверенної держави;
  • повернення до міжнародного права, де прописані кордони країн.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що отримував від лідерів західних держав сигнали щодо проведення переговорів з росією. Однак, на його думку, такі питання мають обговорюватись публічно.

Своєю чергою, українська сторона запропонувала росії переговори в громадській формі. Прессекретар президента росії Дмитро Пєсков заявив, що виконання умов України з переговорів неможливе.

"Публічних переговорів не буває", — сказав він.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі під час промови в Економічному клубі Нью-Йорка виступив за "вікно можливостей" для початку переговорного процесу між Україною та росією. Водночас він наголосив, що США й надалі будуть підтримувати нашу країну, незалежно від того, чи відбудуться переговори.

Фото: "РИА Новости"

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

22:53 Погіршує роботу мозку: вчені розповіли про вплив забрудненого повітря на людський організм

22:30 У росії військкомати займуться виявленням "добровольців", які бажають воювати проти України

22:25 Ще один відомий клуб хоче запросити Кіліана Мбаппе: умова, на яку погодиться француз

22:22 Стоять черги у військкомати: Данілов заспокоїв українців щодо мобілізації в Україні

Новина з фото

22:15 Софі Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитості, які побудували парфумерну імперію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:02 Батьків просять тепліше одягати дітей: у школах Львова немає потужних генераторів

22:00 В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня

21:50 Коли дітям можна робити щеплення від грипу: рекомендації МОЗ

21:47 Запоріжці, чиє житло зруйновано, можуть оформити фінансову допомогу від міста: як це зробити

21:30 Безпечна прогулянка: одеські медики нагадали правила безпеки взимку

Новина з відео

20:45 Магнітні бурі у лютому 2023: коли Землю накриє потужний удар

Новина з відео

20:24 Краще не розповідати: окупант поскаржився братові, що позиції росіян обстрілюють свої ж

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:24 ​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

Новина з відео

14:22 Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївщини: подробиці візиту

Новина з відео

07:41 В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 січня: Терезам — розв'язання складних питань, Рибам — продуктивний день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​Нічний удар по харківській багатоповерхівці: загинула щонайменше одна людина

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Актуальне по темі

None 30 Січень 20:08

Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

None 30 Січень 16:31

​​​​​​​Поліція відкрила майже пів сотні справ про військові злочини росіян на Херсонщині: деталі

None 30 Січень 15:21

СБУ спіймала російського агента, який готував удари по підстанціях на Заході України

None 30 Січень 16:27

​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB