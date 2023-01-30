Російська влада не бачить можливостей для переговорів після передачі Україні танків

Російська влада, за словами Сергія Рябкова, образилася на постачання Україні західних танків

Після початку передачі Збройним силам України танків російська федерація відмовляється від можливих переговорів з Україною. Розмова з Заходом для кремля також втрачає сенс.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ російської федерації Сергій Рябков, передає видання "РИА Новости".

Росіяни теоретично готові до переговорів

За словами Сергія Рябкова, країна-агресор не проти обговорень ситуації з війною в Україні.

"Наша позиція щодо цього добре відома, я думаю, і Вашингтону теж. Готові вивчати будь-які серйозні ініціативи", — наголосив заступник міністра закордонних справ рф, пояснивши, що жодні ініціативи росія досі не отримували.

Чому кремль не хоче домовлятися

Втім, додав Сергій Рябков, зараз про жодні переговори між росією з одного боку та Україною і Заходом з іншого не може йтися.

Причиною такої різкої зміни позиції представник кремлівської влади назвав початок постачання Збройним силам України танків та іншої бронетехніки.

Що відомо про можливі переговори

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк раніше повідомляв, що росія має виконати три головні умови для того, щоб розпочати переговори з Україною.

За його словами, головними кроками до переговорів з Україною для росії є:

Припинення стрілянини ракетами по суверенній державі;

виведення окупаційних військ із території суверенної держави;

повернення до міжнародного права, де прописані кордони країн.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що отримував від лідерів західних держав сигнали щодо проведення переговорів з росією. Однак, на його думку, такі питання мають обговорюватись публічно.

Своєю чергою, українська сторона запропонувала росії переговори в громадській формі. Прессекретар президента росії Дмитро Пєсков заявив, що виконання умов України з переговорів неможливе.

"Публічних переговорів не буває", — сказав він.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі під час промови в Економічному клубі Нью-Йорка виступив за "вікно можливостей" для початку переговорного процесу між Україною та росією. Водночас він наголосив, що США й надалі будуть підтримувати нашу країну, незалежно від того, чи відбудуться переговори.

Фото: "РИА Новости"