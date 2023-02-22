​​​​​​​Чи планує росія поглинути Білорусь до 2030 року: прогноз ISW

Секретний документ, оприлюднений журналістами, узгоджується з планами путіна щодо білорусі

ЗМІ оприлюднили документ, згідно із яким, російська федерація планує повністю поглинути Республіку Білорусь до 2030 року. Інформація з цього документу збігається із стратегічною метою кремля.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Секретний документ кремля

20 лютого частина ЗМІ опублікували звіт-розслідування про секретний 17-сторінковий документ, в якому йшлося про майбутнє зникнення Білорусі з політичної мапи світу через поглинання її території росією.

Цей процес, згідно із інформацією в документі, має пройти за допомогою існуючої наддержавної структури під назвою Союзна держава.

Плани росії

Аналітики Інституту зазначили, що не можуть підтвердити існування чи зміст цього документу.

Але, додали у ISW, висновки журналістів щодо цього плану та різних напрямків поглинання Білорусі, вказаних у ньому, в цілому збігаються із довгостроковою оцінкою Інституту вивчення війни щодо стратегічної мети остаточно приєднатися територію Білорусі до своєї.

Нагадаємо, днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що росія хоче поглинути елементи білоруської оборонної промисловості.

Фото з російських ЗМІ