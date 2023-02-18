Генпрокурор Украины обсудил с Дубравкой Шуица вопросы защиты прав и интересов детей

Генпрокурор Украины встретился с Дубравкой Шуица: обсудили принудительную депортацию детей в рф
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин встретился с Вице-президентом Европейской комиссии по вопросам демократии и демографии Дубравкой Шуица. Они обсудили вопросы защиты прав и интересов детей.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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Встреча прошла в Мюнхене.
Костин и Дубравка Шуица обсудили объединение усилий Украины и ЕС. Вице-президент Европейской комиссии по вопросам демократии и демографии лично пережила трагедию войны. Она полностью понимает происходящие в Украине события. Генеральный прокурор поблагодарил ее за вовлеченность и поддержку.
"Мы делаем все возможное, чтобы защитить права украинских детей, принудительно депортированных в рф, и вернуть их домой", — подчеркнул Костин.
Напомним, cпецтрибунал по преступлению агрессии должен стать основным инструментом для преодоления личного иммунитета руководства рф. Украина и мир должны использовать все имеющиеся правовые инструменты для привлечения россии к ответственности за преступления против Украины.
Также мы писали, что оккупанты и россияне, способствовавшие депортации украинцев, пойдут под международный трибунал. Это военное преступление будет рассматриваться как акт геноцида украинского народа.