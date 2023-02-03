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Костін зустрівся з представниками Держдепу США, говорили про спецтрибунал для рф

3 лютого 2023 12:10
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Спецтрибунал для росії: український генпрокурор провів зустріч з представниками Держдепу США
Андрій Костін провів зустріч з представниками Держдепартаменту США
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Спецтрибунал щодо злочину агресії має стати основним інструментом для подолання особистого імунітету керівництва рф. Україна та світ повинні застосувати всі наявні правові інструменти для притягнення росії до відповідальності за злочини проти України

Таку заяву зробив генеральний прокурор Андрій Костін під час зустрічі з представниками Державного департаменту США. 

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"Маємо застосувати всі наявні правові інструменти для забезпечення повної та всеосяжної відповідальності рф за звірства, скоєні в Україні. А за необхідності — створити нові інструменти", підкреслив генпрокурор. 

Костін також наголосив, що Україна буде вдячна Сполученим Штатам за підтримку у створенні Спеціального міжнародного трибуналу.

"Спецтрибунал щодо злочину агресії має стати основним інструментом для подолання особистого імунітету керівництва РФ. Адже перемога справедливості та тривалий мир — це те, чого прагнемо ми всі", заявив він.

Хто брав участь у зустрічі

Участь у зустрічі взяли посол з особливих доручень США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Скаак, перший заступник помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії посол Дерек Хоган та виконувач обов’язків юридичного радника Офісу юридичного радника Державного департаменту США Річард Вісек. 

Підтримка створення спецтрибуналу для росії

26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Відповідно до резолюції, росія та Білорусь спільно відповідатимуть за злочини проти України. 

19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка наголошує на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочинців, які винні у агресії росії проти України.

Із 524 присутніх євродепутатів "за" проголосували 472. "Проти" — лише 19.

Ця резолюція не має обов’язкової сили, а носить лише рекомендаційний характер.

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції Європарламенту про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Нещодавно міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна готова до створення нового міжнародного трибуналу у Гаазі. На цьому трибуналі мають бути засуджені керівник російської федерації.

Гукстра зазначив, що Нідерланди будуть разом із Європейським Союзом шукати фінансування для цього спеціального трибуналу.

Також, за словами міністра, важливо, щоб новий трибунал не перетинався і не заважав роботі Міжнародного кримінального суду, який також розташований у місті Гаага.

Нагадаємо, заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд пояснила, що процес створення спецтрибуналу зараз обговорюється із G7 та Україною. Імовірно, він буде створений до літа.

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