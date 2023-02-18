Генпрокурор України обговорив з Дубравкою Шуїця питання захисту прав та інтересів дітей

Генпрокурор України зустрівся з Дубравкою Шуїця: обговорили примусову депортацію дітей до рф
Генеральний прокурор України Андрій Костін зустрівся з Віцепрезиденткою Європейської комісії з питань демократії та демографії Дубравкою Шуїця. Вони обговорили питання захисту прав та інтересів дітей.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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Зустріч відбулася у Мюнхені.
Костін та Дубравка Шуїця поговорили про об'єднання зусиль України та ЄС. Віцепрезидентка Європейської комісії з питань демократії та демографії особисто пережила трагедію війни. Вона повністю розуміє події, які відбуваються в Україні. Генеральний прокурор подякував їй за залученість та підтримку.
"Ми робимо все можливе, щоб захистити права українських дітей, примусово депортованих до рф, та повернути їх додому", — наголосив Костін.
Нагадаємо, cпецтрибунал щодо злочину агресії має стати основним інструментом для подолання особистого імунітету керівництва рф. Україна та світ повинні застосувати всі наявні правові інструменти для притягнення росії до відповідальності за злочини проти України.
Також ми писали, що окупанти та росіяни, які сприяли депортації українців, підуть під міжнародний трибунал. Цей воєнний злочин розглядатиметься, як акт геноциду українського народу.