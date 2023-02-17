Сегодня стартует Мюнхенская конференция безопасности: какая главная тема
Сегодня,17 февраля, стартует Мюнхенская конференция по безопасности. Главная тема — Украина и помощь в борьбе против оккупантов.
Об этом сообщил Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
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Гончаренко рассказал, что 16 февраля на круглом столе уже начали говорить о поддержке Украины.
"Война ставит много вызовов. И один из них — это безопасность нашей энергетической инфраструктуры. Россия постоянно наносит массированные ракетные обстрелы по гражданским объектам. Совершая в прямом смысле террор мирного населения ", — отметил депутат.
Он добавил, что сегодня важно говорить об инвестициях и восстановлении Украины после войны.
Напомним, сегодня в Мюнхене стартует конференция безопасности. Событие в этом году открывает президент Украины Владимир Зеленский.
Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три приоритетных темы , которые Украина в этом году будет продвигать на Мюнхенской конференции безопасности. В частности, будут подниматься вопросы поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов для Украины, членство нашего государства в НАТО и будущее россии.
Добавим, президент Польши Анджей Дуда заявил, что две следующие недели, во время которых состоится Мюнхенская конференция по безопасности и визит президента США Джо Байдена в Польшу, будут крайне важны для страны. По его словам, это будет время "встреч, связанных с развитием безопасности Польши".