Сьогодні стартує Мюнхенська безпекова конференція: яка головна тема

16 лютого на круглому столі вже почали говорити про підтримку України

Сьогодні, 17 лютого, стартує Мюнхенська конференція з безпеки. Головна тема — Україна та допомога в боротьбі проти окупантів.

Про це повідомив Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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Гончаренко розповів, що 16 лютого на круглому столі вже почали говорити про підтримку України.

"Війна ставить багато викликів. І один з них — це безпека нашої енергетичної інфраструктури. Росія постійно завдає масованих ракетних обстрілів по цивільним обʼєктам. Здійснюючи у прямому сенсі терор мирного населення", — зазначив депутат.

Він додав, що сьогодні важливо говорити про інвестиції та відбудову України після війни.

Нагадаємо, сьогодні у Мюнхені стартує безпекова конференція. Подію цього року відкриває президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три пріоритетні теми, які Україна цьогоріч просуватиме на Мюнхенській безпековій конференції. Зокрема, будуть підійматися питання постачання далекобійних ракет і бойових літаків для України, членство нашої держави в НАТО та майбутнє росії.

Додамо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що два наступні тижні, під час яких відбудеться Мюнхенська конференція з безпеки та візит президента США Джо Байдена до Польщі, будуть вкрай важливими для країни. За його словами, це буде час "зустрічей, пов’язаних із розбудовою безпеки Польщі".