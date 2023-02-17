Володимир Зеленський відкриє Мюнхенську безпекову конференцію

Володимир Зеленський

Сьогодні у Мюнхені стартує безпекова конференція. Подію цього року відкриває президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар прессекретаря президента Сергія Нікіфорова.

Що відомо

Півгодинна панель за участі Президента України, що приєднається до події за відеозв’язком, має відбутися відразу після вітального слова голови Мюнхенської безпекової конференції Крістофа Гойсгена.

Цікаво, що у програму конференції подію внесли під назвою "Давид-на-Дніпрі: українська битва за свободу", використавши алюзію на біблійну легенду про Давида, який переміг сильнішого за нього Голіафа.

Наразі деталі щодо учасників дискусії не розкриваються, хоча в Мюнхені кажуть про виступ президента.

Зазначимо, що цьогорічна Мюнхенська безпекова конференція буде значною мірою присвячена Україні, її перемозі у війні з рф, а також питанню майбутнього світопорядку.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, чого очікувати Україні від Мюнхенської конференції з безпеки.

Примітно, що цього року на безпековому саміті не буде ні представників режиму путіна, ні офіційного Тегерана.