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Послы ЕС не могут усмирить Орбана: он снова грозится заблокировать санкции против рф

22 февраля 2023 17:53
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Послы ЕС не могут усмирить Орбана: он снова грозится заблокировать санкции против рф
Виктор Орбан
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на продление санкций ЕС против рф. Он говорит, что из списка должны удалить четырех человек.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на троих дипломатов.

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Послы ЕС не могут найти компромисс с Венгрией. Два дипломата заявили, что Европейский Союз готов убрать четырех человек из санкционного списка, чтобы не ставить под угрозу ограничения против других.

Еще один дипломат отметил, что есть юридические проблемы, связанные с тем, смогут ли санкции против этих лиц выдержать судебный процесс.

Однако изъятие четырех фамилий было недостаточно для Венгрии, поскольку страна также выступает против предложенного 12-месячного периода продления санкций. Предыдущий компромисс, который послы будут обсуждать сегодня, предполагает переход к девятимесячным периодам продления.

Издание не сообщает, кого именно Виктор Орбан хочет освободить от санкций.

Напомним, министр иностранных дел Словакии Растислав Качер выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, играющую на руку российского диктатора владимира путина.

Также мы писали, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке — с россиянами, "забыв" об Украине. Он также сравнивает Украину с Афганистаном и не верит в ее победу.

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