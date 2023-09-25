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Польша обвинила Шольца в попытках вмешательства во внутренние дела страны

25 сентября 2023 07:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Польша обвинила Шольца в попытках вмешательства во внутренние дела страны
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обратился к федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу. Он просит его уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, которые ухудшают отношения между двумя странами.

Об этом сообщает Polskie Radio.

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Обращение Польши к Шольцу

По словам министра, последние заявления немецкого политика свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и избирательную кампанию, которая продолжается в стране. Речь идет о выступлении Шольца на митинге его партии СДПГ в Нюрнберге. Канцлер высказался за усиление контроля за нелегальной миграцией.

Рау подчеркнул, что слова Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, являющихся основой добрососедских отношений.

Ранее правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц использует визовую проблему для политического давления на польские власти. Он увидел давление на Польшу во время избирательной кампании.

Напомним, европейская поддержка Украины столкнулась с неожиданным поворотом, когда Польша заявила, что прекратит поставки оружия Киеву. Этот шаг был сделан после того, как Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Варшаву за продление запрета на импорт украинского зерна. Из-за ссоры между двумя странами разозлились чиновники по всей Европе.

Также мы писали, что на вопрос, будет ли Польша продолжать помогать Украине оружием, Моравецкий ответил, что Варшава не передает Киеву вооружение, потому что вооружается сама. Однако он отметил, что решение Польши приостановить военную помощь Украине никак не повлияет на безопасность последней.

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