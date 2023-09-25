Польща звинуватила Шольца у спробах втручання у внутрішні справи країни

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау звернувся до федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він просить його поважати суверенітет Польщі та утримуватися від заяв, які погіршують відносини між двома країнами.

Про це повідомляє Polskie Radio.

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Звернення Польщі до Шольца

За словами міністра, останні заяви німецького політика свідчать про спробу втручання у внутрішні справи польської держави та виборчу кампанію, що триває в країні. Йдеться про виступ Шольца на мітингу його партії СДПН у Нюрнберзі. Канцлер висловився за посилення контролю за нелегальною міграцією.

Рау наголосив, що слова Шольца порушують принципи суверенної рівності держав, яка є основою добросусідських відносин.

Раніше урядовий уповноважений з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц використовує візову проблему для політичного тиску на польську владу. Він побачив у цьому тиск на Польщу під час виборчої кампанії.

Нагадаємо, європейська підтримка України зіткнулася з несподіваним поворотом, коли Польща заявила, що припинить постачання зброї Києву. Цей крок був зроблений після того, як Президент України Володимир Зеленський розкритикував Варшаву за продовження заборони на імпорт українського зерна. Через сварку між двома країнами розізлились чиновники по всій Європі.

Також ми писали, що на запитання щодо того, чи Польща буде продовжувати допомагати Україні зброєю, Моравецький відповів, що Варшава не передає Києву озброєння, бо озброюється сама. Однак він зазначив, що рішення Польщі призупинити військову допомогу Україні ніяк не вплине на безпеку останньої.