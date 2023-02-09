Польша готова предоставить Украине истребители - но есть условие

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине истребители. Впрочем, Польша не пойдет на этот шаг первой среди стран НАТО.

Об этом Моравецкий заявил в Брюсселе.

Польша готова передать Украине самолеты при одном условии

"По словам Моравецкого, позиция Польши однозначная. Мы можем действовать только совместно в рамках целого объединения Североатлантического договора. Если такое решение будет, то мы не будем первыми, кто предоставит истребители, но, вероятно, дадим положительный ответ на это", — сказал он.

Напомним, что в четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС. При этом он выступил с речью в Европейском парламенте. Выступление Зеленский начал фразой "Слава Украине". Далее он сказал, что Украина защищается от самой большой антиевропейской силы современного мира: "Мы — украинцы — защищаемся на поле боя вместе с вами".

В это время президент Литвы Гинатанас Науседа спрогнозировал, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в 2023 году. Впрочем, для этого необходимо выполнить кандидатские реформы до осени.