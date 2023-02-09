Польща готова надати Україні винищувачі – але є умова

Польща готова передати Україні винищувачі, але є одна умова
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні винищувачі. Проте Польща не піде на цей крок першою серед країн НАТО.
Про це Моравецький заявив у Брюсселі.
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Польща готова передати Україні літаки за однієї умови
"За словами Моравецького, позиція Польщі однозначна. Ми можемо діяти лише спільно в рамках цілого об'єднання Північноатлантичного договору. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо першими, хто надасть винищувачі, але, ймовірно, дамо позитивну відповідь на це", — сказав він.
Нагадаємо, що у четвер, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя на саміт ЄС. При цьому він виступив із промовою у Європейському парламенті. Виступ Зеленський розпочав фразою "Слава Україні". Далі він сказав, що Україна захищається від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу: "Ми — українці — захищаємось на полі бою разом з вами".
Президент Литви Гінатанас Науседа спрогнозував, що переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися в 2023 році. Проте для цього необхідно виконати кандидатські реформи до осені.