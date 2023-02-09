Литва спрогнозировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в конце 2023 года
Президент Литвы Гинатанас Науседа спрогнозировал, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в 2023 году. Впрочем, для этого необходимо провести кандидатские реформы до осени.
Об этом президент сообщил во время разговора с журналистами в Брюсселе.
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Слова Науседы
По словам президента Литвы, важно отправить Украине сигналы и рф. При этом Киеву следует донести, что нужно утверждать решение о переговорах о вступлении.
"Я очень надеюсь, что Украина, которая очень успешно имплементирует реформы, рекомендованные Европейской комиссией, сможет получить финальные выводы в октябре, и, возможно, Европейский совет сможет немедленно принять положительное решение в конце этого года", — сказал Гитанас Науседа.
Напомним, что в четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС. При этом он выступил с речью в Европейском парламенте. Выступление Зеленский начал фразой "Слава Украине". Далее он сказал, что Украина защищается от самой большой антиевропейской силы современного мира. "Мы — украинцы — защищаемся на поле боя вместе с вами".