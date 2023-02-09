Литва спрогнозировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Президент Литвы Гинатанас Науседа

Президент Литвы Гинатанас Науседа спрогнозировал, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в 2023 году. Впрочем, для этого необходимо провести кандидатские реформы до осени.

Об этом президент сообщил во время разговора с журналистами в Брюсселе.

Слова Науседы

По словам президента Литвы, важно отправить Украине сигналы и рф. При этом Киеву следует донести, что нужно утверждать решение о переговорах о вступлении.

"Я очень надеюсь, что Украина, которая очень успешно имплементирует реформы, рекомендованные Европейской комиссией, сможет получить финальные выводы в октябре, и, возможно, Европейский совет сможет немедленно принять положительное решение в конце этого года", — сказал Гитанас Науседа.

Напомним, что в четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС. При этом он выступил с речью в Европейском парламенте. Выступление Зеленский начал фразой "Слава Украине". Далее он сказал, что Украина защищается от самой большой антиевропейской силы современного мира. "Мы — украинцы — защищаемся на поле боя вместе с вами".