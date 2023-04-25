Политолог Карасев спрогнозировал, будут ли в Украине выборы президента

Политолог Вадим Карасев. Фото: скриншот с видео

Политолог Вадим Карасев спрогнозировал, состоятся ли в Украине выборы президента. Он также отреагировал на слова руководителя социологической группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, заявившего, что если Зеленский думает не идти на второй президентский срок, то нужно уже сейчас готовить преемника.

Об этом Карасев говорил в студии Вечір.LIVE.

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Что сказал Антипович

Антипович считает, что людям будет непросто услышать, что Зеленский больше не хочет быть в политике, потому что они не будут знать, кого выбрать.

По его словам, в вопросе выборов в парламент ситуация будет другая — половину партий украинцы "точно будут выбирать среди новых партий, которых мы еще не знаем, которые должны создаться".

Руководитель социологической группы "Рейтинг" уверен, что снова будет "запрос на новые лица, но новые лица не образца 2019 года, а на новые лица, которые сейчас на фронте, условно говоря".

Политолог рассказал, будут ли в Украине выборы

Политолог Вадим Карасев подчеркнул, что украинцам нужна только победа в войне. По его словам, выбор преемника Президента работает только в авторитарных режимах. Он считает, что в демократическом государстве в условиях войны это не сработает, как говорил Антипович.

"Это должна работать такая мощная машина для того, чтобы этот преемник удовлетворил запросы всех балансирующих групп: теневых, публичных и так далее", — подчеркнул Карасев.

Он отметил, что в Украине есть свобода выбора и плюрализм. По его словам, государство сейчас сражается за демократические ценности и украинский смысл жизни.

Карасев также выразил мнение, что Президента Зеленского, возможно, кто-то отказывает от второго срока.

Напомним, сегодня, 25 апреля, Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Актуализировали информацию о ситуации на поле боя, подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".