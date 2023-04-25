Політолог Карасьов спрогнозував, чи будуть в Україні вибори президента

Політолог Вадим Карасьов. Фото: скриншот з відео

Політолог Вадим Карасьов спрогнозував, чи відбудуться в Україні вибори президента. Він також відреагував на слова керівника соціологічної групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, який заявив, що якщо Зеленський думає не йти на другий президентський термін, то потрібно вже зараз готувати наступника.

Про це Карасьов говорив у студії Вечір.LIVE.

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Що сказав Антипович

Антипович вважає, що людям буде непросто почути, що Зеленський більше не хоче бути у політиці, бо вони не знатимуть, кого обрати.

За його словами, у питанні виборів до парламенту, ситуація буде інша — половину партій українці "точно будуть обирати серед нових партій, яких ми ще не знаємо, які мають створитися".

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" впевнений, що знову буде "запит на нові обличчя, але на нові обличчя не зразка 2019 року, а на нові обличчя, які зараз на фронті, умовно кажучи".

Політолог розповів, чи будуть в Україні вибори

Політолог Вадим Карасьов наголосив, що наразі українцям потрібна лише перемога у війні. За його словами, вибір наступника Президента працює лише в авторитарних режимах. Він вважає, що в демократичній державі в умовах війни це не спрацює, як говорив Антипович.

"Це має працювати така потужна машина для того, щоб цей наступник задовольнив запити всіх балансуючих груп: тіньових, публічних і так далі", — наголосив Карасьов.

Він зазначив, що в Україні є свобода вибору та плюралізм. За його словами, держава зараз воює за демократичні цінності та український сенс життя.

Карасьов також висловив думку, що Президента Зеленського, можливо, хтось відмовляє від другого терміну.

Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".