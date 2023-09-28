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Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

28 сентября 2023 16:02
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Смена типа правления в Украине: политолог оценил заявление Корниенко
Корниенко заявил, что в Украине тестируется изменение типа правления. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко заявил, что сейчас проходит тестирование перехода от парламентско-президентского типа правления в Украине на президентский. Такую его цитату из Форума "Диригенты перемен" выложили в Facebook и она мгновенно стала обсуждаться, получив большой резонанс. Сам Корниенко уже опровергает свои слова.

Политолог Алексей Буряченко эксклюзивно для Новини.LIVE  заявил, что политик такого уровня должен лучше подбирать слова и высказывания, а такое заявление Корниенко считает больше медийным ляпом, чем реальностью. Больше — в материале Новини.LIVE.

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Цитата Корниенко: обсуждение в сети

Депутат Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что в настоящее время в Украине рассматривают возможность перехода от парламентско-президентского государства к президентскому. Такое заявление политик сделал во время форума "Диригенты перемен". Об этом написала  депутат Виктория Пташник.

"Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом", — такую цитату Корниенко она разместила в своем сообщении в Facebook.

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Цитата Корниенко об изменении типа правления. Фото: скриншот

По словам Пташник, после заявления Корниенко в зале начали тестировать это предложение. Большинство присутствующих проголосовало за усиление роли парламента и только 5-6 человек выступили за усиление роли президента.

Сам нардеп Александр Корниенко на странице Facebook подтвердил, что идеи перехода обсуждались.

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Корниенко ответ на обсуждение его цитаты. Фото: скриншот

"Речь шла о том, что сейчас во время военного положения это происходит, ведь Президент — это Верховный Главнокомандующий и во время войны его роль усиливается", — написал он, отвечая на комментарий под своим сообщением.

Кроме того, Корниенко просит в комментариях изложить его полную цитату, ибо та, что разлетелась, вырвана из контекста.

Реальная подготовка или медийный ляп: что стоит за цитатой Корниенко

В Украине все чаще говорят о возможных президентских выборах в условиях полномасштабной войны. На этом в последнее время настаивают западные партнеры. И такое заявление Корниенко может рассматриваться по-разному. Политолог Алексей Буряченко считает, что политику его уровня нужно тщательно подбирать слова.

"По-моему, вице-спикер парламента должен на публичных мероприятиях более тщательно подбирать слова. И если он выражает точку зрения, мы должны понимать, это точка зрения его, как представителя партии "Слуга народа", или как вице-спикера, или как физической лица. Это высказывание на форуме получило большой резонанс и я до конца так и не понял, что он имел в виду, что касается президентской формы правления", — сказал политолог.

Пока в Украине парламентско-президентский тип правления. И практика сменить его на президентско-парламентский или президентский в стране не толерируется обществом, заверил политолог.

Он добавил свое предположение, что сейчас и сам парламент точно не поддержал бы изменение типа правления в государстве.

Новини.LIVE обратилось за комментариями к депутатам разных политических сил, чтобы они прокомментировали заявление Корниенко, но пока не получили ответа.

Кратко нам ответил только нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, написав: "Я думаю очень плохо об этом".

Политолог Буряченко отметил, что во время военного положения в Украине президент реализует больше функции верховного главнокомандующего и его звено усиливается. Однако происходящая централизация процессов не означает, что у нас меняется тип правления.

Согласно Конституции, парламент играет приоритетную роль в принятии ключевых государственных решений.

"Я думаю, это просто некорректное заявление Корниенко, медийный ляп. Я не думаю, что и партия "Слуга народа" настроена на то, чтобы менять на президентско-парламентскую республику. И монобольшинство, и состав ВРУ не пойдут на реализацию такого шага", — подытожил политолог.

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