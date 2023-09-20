Вибори під час війни 2024: чи потраплять військові до парламенту

Вибори в умовах війни. Фото: Новини.LIVE

За законодавством неможливо провести вибори в умовах війни. Але навіть той факт, що на них не виділили статтю витрат у проєкті бюджету на 2024 рік, не зупиняє розмови про те, що вибори можуть відбутися. Про кардинально інший склад парламенту заговорили давно, коли монобільшість втратила свою силу та авторитет, і все більше експертів схиляються до нової монобільшості — з військових.

Чи потраплять ветерани до Верховної Ради України, на яких умовах і чому на це впливає дата виборів та результат війни, Новини.LIVE поговорило з політологом Олексієм Буряченко.

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Партія військових або військові у партіях

Під час повномасштабної війни військові в Україні мають абсолютну підтримку з боку населення. Але це тоді, коли вони виконують бойові завдання на фронті. Питання щодо їхньої політичної кар'єри ще гостро не стоїть, бо про вибори говорять лише у майбутньому часі і після перемоги.

Саме той факт, відбудуться вибори в умовах активної фази війни чи після її завершення, і впливатиме на військових у парламенті — буде це окрема партія з ветеранів чи вони займуть свої місця у партійних списках вже існуючих політичних сил. Про це заявив під час ексклюзивної розмови з Новини.LIVE політолог Олексій Буряченко.

"Запит на військових — в різних списках партій і на партію військових — є. Допоки буде війна, будь-яке суспільство найбільше надії покладає на військових, тому до них і найбільша довіра, а і тому — найбільший запит. Але незрозуміло, коли почнеться політичний сезон — під час війни чи після. Це впливатиме на запит суспільства. Якщо після війни, то важливо, на яких умовах ця війна буде завершена. Якщо вибори під час війни, то запит є на перемогу і є асоціація з військовими, тому буде запит на їх присутність у Раді", — сказав Буряченко.

Вибори в Україні. Фото: УНІАН

Якщо ж вибори відбудуться після війни, то крім питання безпеки стоятиме питання відбудови та євроінтеграційних процесів. І хоч повага до людей, які принесуть перемогу, буде безмежна, чи буде на військових політичний попит — питання відкрите.

"Відносно партії військових під час війни, то я глибоко переконаний, що вона буде 100%, може і декілька. А після війни — це запитання", — додав Буряченко.

Хто на коні: партія обирає ветерана чи ветеран партію

Суб'єктом виборчого права в Україні є політичні партії. Якщо на парламентських виборах не буде мажоритарної системи, то яким би авторитетним не був військовий, він не пройде в Раду самостійно. Тому ветерани з політичними амбіціями опиняться в партійних списках. За словами політолога, партії зацікавлені в залученні впізнаваних особистостей з числа ветеранів, які зможуть забезпечити нові голоси.

Верховна Рада України. Фото: УНІАН

"Партії зацікавлені в таких персонах. А волонтери чи ветерани зацікавлені у взаємодії з тією політичною силою, яка має перспективи", — додав Буряченко.

І попри те, що немає розуміння, коли будуть вибори, зараз політичні лідери вже розуміють, що їм потрібні ветерани в команді. Тому, за словами політолога, в кого є ресурс, той їде ближче до фронту, передає допомогу і техніку, аби бути дотичним до процесів, які відбуваються в армії.

Військові на фронті. Фото: Facebook

"Те, що так звані політичні лідери роблять, в політології називається політичні інвестиції. Пам'ятаємо, як під час коронавірусу всі фотографувалися з лікарями. Про політиків є таке поняття, як "політична тварина", вони на нюх відчувають, яка сфера повинна принести їм голоси на виборах і заведе їх до парламенту", — сказав політолог.

Буряченко додав, що на сьогодні існує лише два маркери, за якими можна визначити, чи підуть ветерани в політику:

Коли військовий про це заявить;

Коли буде зелене світло на політичний процес і з'являтиметься інсайдерська інформація про тих військових, хто дав згоду на участь у політичних перегонах.

Політолог додав, що зараз військові не будуть піднімати цю тему, аби не наражати себе на критику від суспільства. Додамо, що Новини.LIVE намагалися поговорити про політичне майбутнє з відомими військовими та ветеранами, але вони відмовляються коментувати цю тему.