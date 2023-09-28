Зміна типу правління в Україні: політолог оцінив заяву Корнієнка

Корнієнко заявив, що в Україні тестують зміну типу правління. Фото: Новини.LIVE

Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко заявив, що наразі відбувається тестування переходу від парламентсько-президентського типу правління в Україні на президентський. Таку його цитату з Форуму "Диригенти змін" виклали у Facebook і вона миттєво стала обговорюватися, отримавши великий резонанс. Сам Корнієнко вже спростовує свої слова.

Політолог Олексій Буряченко ексклюзивно для Новини.LIVE заявив, що політик такого рівня мав би краще підбирати слова та висловлювання, а таку заяву Корнієнка вважає більше медійним ляпом, ніж реальністю. Більше — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Цитата Корнієнка: обговорення в мережі

Депутат Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що наразі в Україні розглядають можливість переходу від парламентсько-президентської держави до президентської. Таку заяву політик зробив під час форуму "Диригенти змін". Про це написала народна депутатка Вікторія Пташник.

"Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, з сильним президентом", — таку цитату Корнієнка вона розмістила у своєму дописі у Facebook.

Цитата Корнієнка про зміну типу правління. Фото: скриншот

За словами Пташник, після заяви Корнієнка у залі почали тестувати цю пропозицію. Більшість присутніх проголосувала за підсилення ролі парламенту і лише 5-6 осіб виступили за підсилення ролі президента.

Сам нардеп Олександр Корнієнко на сторінці у Facebook підтвердив, що ідеї переходу обговорювалися.

Відповідь Корнієнка на обговорення його цитати. Фото: скриншот

"Мова йшла про те, що зараз під час воєнного стану це відбувається, адже Президент — це Верховний Головнокомандувач і під час війни його роль підсилюється", — написав він, відповідаючи на коментар під своїм дописом.

Окрім того, Корнієнко у коментарях просить викласти його повну цитату. Бо та, яка розлетілася, вирвана з контексту.

Реальна підготовка чи медійний ляп: що стоїть за цитатою Корнієнка

В Україні все частіше говорять про можливі президентські вибори в умовах повномасштабної війни. На цьому останні часом наполягають західні партнери. І така заява Корнієнка може розглядатися по-різному. Політолог Олексій Буряченко вважає, що політику його рівня треба ретельно підбирати слова.

"Як на мене, віцеспікер парламенту має на публічних заходах більш ретельно підбирати слова. І якщо він висловлює точку зору, ми маємо також розуміти, це точка зору його, як представника партії "Слуга народу", чи як віцеспікера, чи як фізичної особи. Це висловлювання на форумі отримало великий резонанс і я до кінця так і не зрозумів, що він мав на увазі, щодо президентської форми правління", — сказав політолог.

Наразі в Україні парламентсько-президентський тип правління. І практика змінити його на президентсько-парламентський або ж президентський в країні не толерується суспільством, запевнив політолог.

Він додав своє припущення, що наразі і сам парламент точно б не підтримав зміну типу правління в державі.

Новини.LIVE звернулося за коментарями до депутатів різних політичних сил, аби вони прокоментували заяву Корнієнка, але поки не отримали відповіді.

Коротко нам відповів лише нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, написавши: "Я думаю дуже погано про це".

Політолог Буряченко відзначив, що насправді під час воєнного стану в Україні президент реалізує більше функції верховного головнокомандувача і його ланка підсилюється. Однак те, що відбувається централізація процесів не означає, що у нас змінюється тип правління чи устрій.

Згідно Конституції парламент відіграє пріоритетну роль в ухваленні ключових державних рішень.

"Я думаю це просто некоректна заява Корнієнка, медійний ляп. Я не думаю, що і партія "Слуга народу" налаштована на те, щоб змінювати на президентську-парламентську республіку. І монобільшість, і склад ВРУ не підуть на реалізацію такого кроку", — підсумував політолог.