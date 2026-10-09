Миротворчі місії за кордоном: Кабмін пропонує залучати нацгвардійців і прикордонників

Нардепи в залі засідання. Фото: пресслужба Ради

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає можливість направлення підрозділів Державної прикордонної служби та Національної гвардії України за кордон для участі в міжнародних миротворчих операціях і багатонаціональних навчаннях. Йдеться про місії під егідою ООН, НАТО, Європейського Союзу та інших міжнародних організацій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

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Нацгвардію та прикордонників хочуть залучати до операцій під егідою ООН і НАТО

Документ має усунути законодавчу прогалину, через яку участь цих підрозділів у таких операціях наразі належним чином не врегульована. Водночас для направлення за кордон знадобиться рішення президента України або Верховної Ради.

В пояснювальній записці зазначається, що українські силовики вже мають досвід участі в міжнародних миротворчих місіях. Зокрема, підрозділи Національної гвардії долучалися до місії ООН у Косово з 2000 року, а представники Міністерства внутрішніх справ працювали в міжнародних операціях у Косово, Ліберії, Південному Судані, Демократичній Республіці Конго та інших країнах.

Також українські підрозділи брали участь у міжнародних навчаннях, зокрема Fearless Guardian у 2015 році.

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Однак чинне законодавство не містить достатніх правових механізмів для направлення підрозділів Держприкордонслужби та Нацгвардії за кордон для участі в міжнародних операціях на умовах, передбачених для відповідного національного контингенту.

Документ передбачає поширення на підрозділи Державної прикордонної служби та Національної гвардії законодавчих норм, які регулюють направлення українських військових підрозділів до інших держав.

Зокрема, пропонується:

визначити правові підстави для участі прикордонників і нацгвардійців у міжнародних миротворчих операціях та багатонаціональних навчаннях;

дозволити включати їх до складу національного контингенту або національного персоналу, який залучається до таких місій;

внести відповідні зміни до законів про направлення підрозділів Збройних сил України за кордон та про Державну прикордонну службу України.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження нового статусу — "доброволець Сил безпеки і оборони України". Ініціатива передбачає додаткові соціальні гарантії для людей, які добровільно долучилися до захисту країни та відповідають визначеним критеріям. Серед пропозицій — додаткова оплачувана відпустка на сім календарних днів, окремі пільги та перевага під час конкурсу на посади державної служби за однакових результатів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у новому Цивільному кодексі України планують запровадити норму "антиокупас", яка має посилити захист прав власників нерухомості, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, що саме фактичне володіння майном не означатиме автоматичного набуття права власності на нього. Окремі положення передбачатимуть захист майна внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити свої домівки через російську окупацію.