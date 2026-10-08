В Украине хотят официально признать добровольцев: какие права предлагают закрепить в Раде

Украинские военные на фронте. Фото: бригада "Борисфен"

Верховной Раде предлагают ввести отдельный статус "добровольца Сил безопасности и обороны Украины" для граждан, которые по собственной инициативе присоединились к защите государства. Его планируют предоставлять лицам, которые уже имеют статус участника боевых действий и соответствуют определенным критериям добровольного участия в обороне Украины. Законопроект также предусматривает для таких граждан дополнительные социальные гарантии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карточку законопроекта.

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Семь дней дополнительного отпуска и преимущества на государственной службе: что предлагают добровольцам

Как отмечается в пояснительной записке, после начала российской агрессии многие украинцы добровольно присоединялись к защите государства в различных формах. Часть граждан самостоятельно поступала на военную службу без получения повестки или другого официального уведомления, другие участвовали в добровольческих формированиях или помогали обеспечивать оборону Украины во взаимодействии с Силами обороны и правоохранительными органами.

Авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство уже предусматривает статус участника боевых действий для различных категорий защитников, однако отдельного статуса, который бы официально подтверждал именно добровольный характер участия человека в обороне государства, пока нет.

Согласно предложенным изменениям, добровольцами Сил безопасности и обороны Украины будут считаться лица, имеющие статус участника боевых действий и соответствующие как минимум одному из определенных законопроектом критериев.

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В частности, речь идет о гражданах, которые во время проведения АТО, операции по обеспечению национальной безопасности и обороны, а также в период действия военного положения по собственной инициативе обратились в уполномоченный орган комплектования или воинскую часть и поступили на военную службу без получения повестки или другого официального уведомления.

В перечень также предлагается включить людей, которые принимали непосредственное участие в АТО в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизованных для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельной категорией определены граждане, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года добровольно участвовали в мероприятиях, необходимых для обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства. Речь идет об участии в таких мероприятиях во взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией, Нацполицией, Госпогранслужбой, СБУ, МВД и другими воинскими формированиями и правоохранительными органами.

Порядок присвоения статуса добровольца Сил безопасности и обороны Украины должен определить Кабинет министров.

Какие льготы предлагают добровольцам

Законопроект предусматривает для людей с новым статусом ряд дополнительных прав и социальных гарантий. Среди них — право на специальную награду и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней.

Также добровольцам предлагается предоставить возможность бесплатно посещать музеи, музейные и выставочные учреждения, библиотеки государственной и коммунальной формы собственности, а также бесплатно пользоваться их фондами и информационными ресурсами.

Еще одной гарантией должно стать преимущественное право при участии в конкурсе на замещение должностей государственной службы. В случае равного количества баллов победителем предлагается определять кандидата, имеющего статус добровольца Сил безопасности и обороны Украины, при условии его соответствия требованиям к должности.

Авторы законопроекта подчеркивают, что предлагаемый статус не заменит статус участника боевых действий и не изменит порядок его получения. Речь идет именно о дополнительном признании добровольного вклада граждан в защиту Украины.

Как писали Новини.LIVE, в новом Гражданском кодексе Украины Рада планирует ввести норму, которую называют "антиокупас". Она должна гарантировать приоритет права собственника над фактом владения имуществом и не позволить другому лицу приобрести право собственности лишь на основании длительного пользования им. Отдельные положения будут касаться имущества украинцев, оставшегося на временно оккупированных территориях.

Также народный депутат Сергей Нагорняк сообщал, что госбюджет Украины на 2027 год могут скорректировать из-за возможных российских атак на предприятия. По его словам, повреждение или уничтожение предприятий может привести к сокращению налоговых поступлений, а нынешние бюджетные прогнозы по налогам и таможенным сборам носят лишь расчетный характер. Народный депутат также подчеркнул необходимость обеспечить финансовый резерв за счет международной поддержки.