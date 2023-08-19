Супруги Зеленских встретились с Королем Швеции и Королевой Сильвией

Елена и Владимир Зеленские с Королем Швеции Карлом и Королевой Сильвией. Фото: ОП

В субботу, 19 августа, Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Королем Швеции Карлом XVI Густавом и Королевой Сильвией. Лидеры обсудили всестороннюю помощь Украине.

Об этом сообщил глава государства в своих соцсетях.

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"Аудиенция у Короля Швеции Карла XVI Густава и Королевы Сильвии. Благодарны Швеции за всестороннюю поддержку нашего государства в борьбе за независимость и территориальную целостность", — рассказал Президент.

Он отметил, что Украина ценит мощную помощь Швеции по всем возможным направлениям. Это значительный вклад в борьбу украинцев за свободу и европейское будущее.

Елена и Владимир Зеленские с Королем Швеции и Королевой Сильвией

Елена и Владимир Зеленские с Королем Швеции и Королевой Сильвией

Напомним, 19 августа, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской совершил рабочий визит в Швецию. Глава государства рассказал, что это будут широкие переговоры.