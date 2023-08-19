Подружжя Зеленських зустрілися з Королем Швеції Карлом та Королевою Сільвією

Олена та Володимир Зеленські з Королем Швеції та Королевою Сільвією. Фото: ОП

У суботу, 19 серпня, Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Сільвією. Лідери обговорили всебічну допомогу Україні.

Про це повідомив глава держави у своїх соцмережах.

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"Аудієнція в Короля Швеції Карла XVI Густава та Королеви Сільвії. Вдячні Швеції за всебічну підтримку нашої держави в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність", — розповів Президент.

Він наголосив, що Україні цінує потужну допомогу Швеції за всіма можливими напрямами. Це вагомий внесок у боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє.

Олена та Володимир Зеленські з Королем Швеції та Королевою Сільвією

Олена та Володимир Зеленські з Королем Швеції та Королевою Сільвією

Нагадаємо, 19 серпня, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською здійснив робочий візит до Швеції. Глава держави розповів, що це будуть широкі переговори.