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Зеленський разом з першою леді здійснив візит до Швеції

19 серпня 2023 12:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський разом з першою леді здійснив візит до Швеції
Перша леді Олена Зеленська та президент України Володимир Зеленський. Фото: Instagram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 19 серпня, Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською здійснив робочий візит до Швеції. Глава держави розповів, що це будуть широкі переговори.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Візит Зеленських до Швеції

За словами українського лідера, заплановано зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI, королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій. Зеленський наголосив, що будуть широкі українсько-шведські переговори. Він також хоче особисто подякувати Швеції за підтримку.

"Наше першочергове завдання — посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі. Наша повна підтримка Швеції на шляху до НАТО. Впевнені, що разом гарантуємо надійний мир в усьому балто-чорноморсько-азовському регіоні", — розповів Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9346-1, який передбачає обмеження змін держбюджету. Його відправили на розгляд главі держави ще 2 серпня. 

Також ми писали, що вчора, 18 серпня, Володимир Зеленський провів щоденний селектор, на якому учасники обговорили ситуацію на фронті. Найголовніше наразі завдання — це посилення оборони України та забезпечення зброєю українських захисників. 

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