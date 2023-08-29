Подоляк объяснил, почему выборы во время войны невозможны

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: google

В Офисе Президента считают, что выбор и во время войны это невозможно. Есть несколько причин, чтобы их не устраивать.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президент Михаил Подоляк в эфире "Завтрак с 1+1".

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Почему невозможно провести выборы во время войны

Подоляк подчеркнул, что согласно украинскому законодательству проводить выборы во время войны запрещено. Существует как минимум пять причин, почему это невозможно, в частности:

военное положение;

постоянные атаки России;

невозможность проводить агитацию;

множество временно перемещенных людей;

цена проведения выборов

"Президент абсолютно реалистично смотрит, в отличие от многих людей, которые достаточно странно ведут себя. Они думают, что есть две Украины — одна воюет, а вторая может заниматься тем, чем занималась 33 года, то есть заботиться о своих политических карьерах" , — резко заявил советник руководителя ОП.

Напомним, что в Кремле тщательно выбирают кандидатов на президентские выборы 2024 года для действующего президента Владимира Путина. Регистрируют только кандидатов не моложе 50 лет, чтобы на их фоне российский диктатор не выглядел стариком и набрал рекордные 80% голосов.