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"Щоб не виглядав дідом": Кремль закінчив відбір кандидатів на вибори для Путіна

28 серпня 2023 12:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Щоб не виглядав дідом": Кремль закінчив відбір кандидатів на вибори для Путіна
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Кремлі ретельно обирають кандидатів на президентські вибори 2024 для чинного президента Володимир Путіна. Реєструють лише кандидатів молодше 50 років, аби на їх фоні російський диктатор не виглядав старим дідом та набрав рекордні 80% голосів.

Про це пише видання Meduza

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"У політичному блоці адміністрації президента РФ, яким керує Сергій Кирієнко, визначилися зі "спаринг-партнерами", які "конкуруватимуть" із Володимиром Путіним на президентських виборах 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося одним із самих головних критеріїв відбору кандидатів став вік. Відтак, серед зареєстрованих не повинно бути політиків молодше 50 років.

За оцінкою чиновників путінської адміністрації, наявність "молодих" кандидатів у бюлетені може змусити росіян замислитися над тим, що 70-річний Путін "уже не той". 

У Путіна очікують, що на вибори окрім російського диктатора підуть представники трьох парламентських партій: КПРФ, ЛДПР і "Нових людей", проте там впевнені, що Путін виграє з рекордними 80% і вкотре стане президентом. 

Водночас команда Путіна робить все для того, аби тримати рейтинг стабільним та інші опоненти не стали "народними улюбленцями".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в адміністрації Кремля хочуть, щоб на президентських виборах 2024 Володимир Путін отримав понад 80% голосів. Для досягнення цієї цифри будуть використані різноманітні стратегії, включаючи залучення активних прихильників Путіна, адміністративні методи та електронне голосування. 

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