Подарок от Байдена: США объявили новые санции против РФ за похищение детей

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Джо Байден поздравил украинцев с Днем Независимости. Он также объявил новые санкции против России за похищение оккупантами украинских детей.

Заявление Джо Байдена опубликовал Белый дом.

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Обращение Байдена

"Сегодня народ Украины еще раз отмечает свой День Независимости, в то же время страдая от тотального наступления путинской захватнической войны за землю и власть. Восемнадцать месяцев украинские семьи живут под ежедневной угрозой российских ракет и реальностью жестоких атак. Но народ Украины отказался сломаться", — заявил президент США.

Он отметил, что украинцы с начала полномасштабного вторжения России защищают свою страну от посягательств на суверенитет и территориальную целостность. По его словам, люди демонстрируют миру, что свобода стоит того, чтобы за нее бороться.

"Соединенные Штаты будут продолжать нашу работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы поддерживать способность Украины защищаться от агрессии России, поддерживать основополагающие принципы Устава ООН и помогать украинскому народу строить безопасное, процветающее и независимое будущее, которого они заслуживают", — отметил Байден.

Американский лидер заявил, что преданность США независимости Украины непоколебима и крепка. По его словам, Штаты вместе с партнерами в Европе продолжат помогать украинцам в борьбе за свободу сейчас и в долгосрочной перспективе.

Байден объявил новые санкции против России за похищение детей из Украины.

"И сегодня мы объявляем новые санкции, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях, а также потребовать возвращения украинских детей в их семьи", — добавил он.

Напомним, сегодня, 24 августа, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заинтриговал заявлением о новых санкциях. По его словам, они будут важными.

Также мы писали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна объявит новые санкции против России. Ограничения будут против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из РФ.