Подарок от Байдена: США объявили новые санции против РФ за похищение детей
Президент США Джо Байден поздравил украинцев с Днем Независимости. Он также объявил новые санкции против России за похищение оккупантами украинских детей.
Заявление Джо Байдена опубликовал Белый дом.
Обращение Байдена
"Сегодня народ Украины еще раз отмечает свой День Независимости, в то же время страдая от тотального наступления путинской захватнической войны за землю и власть. Восемнадцать месяцев украинские семьи живут под ежедневной угрозой российских ракет и реальностью жестоких атак. Но народ Украины отказался сломаться", — заявил президент США.
Он отметил, что украинцы с начала полномасштабного вторжения России защищают свою страну от посягательств на суверенитет и территориальную целостность. По его словам, люди демонстрируют миру, что свобода стоит того, чтобы за нее бороться.
"Соединенные Штаты будут продолжать нашу работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы поддерживать способность Украины защищаться от агрессии России, поддерживать основополагающие принципы Устава ООН и помогать украинскому народу строить безопасное, процветающее и независимое будущее, которого они заслуживают", — отметил Байден.
Американский лидер заявил, что преданность США независимости Украины непоколебима и крепка. По его словам, Штаты вместе с партнерами в Европе продолжат помогать украинцам в борьбе за свободу сейчас и в долгосрочной перспективе.
Байден объявил новые санкции против России за похищение детей из Украины.
"И сегодня мы объявляем новые санкции, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях, а также потребовать возвращения украинских детей в их семьи", — добавил он.
Напомним, сегодня, 24 августа, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заинтриговал заявлением о новых санкциях. По его словам, они будут важными.
Также мы писали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна объявит новые санкции против России. Ограничения будут против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из РФ.