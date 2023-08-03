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Южная Корея может принять участие в переговорах по Украине

3 августа 2023 10:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Южная Корея, возможно, примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Южная Корея рассматривает возможность принять участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии. Встреча состоится уже в эти выходные.

Об этом сообщает издание Yonhap News.

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"Правительство рассматривает возможность отправления высокопоставленного чиновника из Управления национальной безопасности президента для участия в двухдневной встрече, которая должна начаться в прибрежном городе Саудовской Аравии Джидда в субботу", — говорится в материале.

Кроме того, сообщается, что Южная Корея будет поощрять ключевые развивающиеся страны принять участие в саммите Формулы мира.

Переговоры по Формуле мира

Известно, что саммит по миру в Украине состоится 5-6 августа в Саудовской Аравии. Участие в переговорах примут более двух десятков стран.

Напомним, Мексика хочет видеть РФ на переговорах в Саудовской Аравии по Украине. Такое условие поставил мексиканский президент. Иначе — страна не будет участвовать в саммите.

Добавим, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан примет участие в переговорах по украинской Формуле мира.

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