США вже цього тижня почнуть консультації щодо гарантій безпеки для України, — Держдеп

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден. Фото: Офіс Президента України

Вже цього тижня Сполучені Штати Америки розпочнуть консультації з Україною щодо можливих майбутніх гарантій безпеки. Цей період переговорів відбудеться в онлайн-форматі.

Про це повідомив представник Держдепартаменту Метью Міллер.

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Повідомляється, що ці консультації відбуватимуться в онлайн-форматі. США будуть представлені на рівні заступника голови Держдепартаменту.

"Це результат оголошень, які ми оприлюднили під час останнього саміту НАТО у Вільнюсі. Президент Байден і лідери G7 чітко дали зрозуміти, що ми плануємо брати участь у переговорах з урядом України щодо наших довгострокових безпекових зобов’язань", — сказав представник Державного департаменту США Метью Міллер.

При цьому у Держдепартаменті зауважили, що ці консультації стосуються майбутніх гарантій і не стосуються тієї військової допомоги, яку США вже надають Україні.

Нагадаємо, Україна отримала черговий грант сумою 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Такі гроші надали через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку. Ці кошти підуть на компенсацію видатків державного бюджету, а саме на зарплати працівникам державних органів, а також на виплати деяким категоріям населення.

Також ми писали, що радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван візьме участь у переговорах щодо української Формули миру. Зустріч відбудеться у Саудівській Аравії.

За словами представників Білого Дому, мета України на цих переговорах полягає у тому, щоб визначити принципи, за якими закінчиться війна. Після цього — організувати відповідний мирний саміт, на якому світові лідери підтримають ці принципи.