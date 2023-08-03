Південна Корея можливо візьме участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Південна Корея розглядає можливість взяти участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії. Зустріч відбудеться вже цими вихідними.

Про це повідомляє видання Yonhap News.

Читайте також:

Південна Корея на саміті Формули миру

"Уряд розглядає можливість відправлення високопоставленого чиновника з Управління національної безпеки президента для участі в дводенній зустрічі, яка має розпочатися в прибережному місті Саудівської Аравії Джидда в суботу", — йдеться у матеріалі.

Окрім цього, повідомляється, що Південна Корея заохочуватиме ключові країни, що розвиваються, взяти участь у саміті Формули миру.

Переговори щодо Формули миру

Відомо, саміт щодо миру в Україні відбудеться 5-6 серпня у Саудівській Аравії. Участь у переговорах візьмуть понад два десятки країн.

Нагадаємо, Мексика хоче бачити РФ на переговорах у Саудівській Аравії щодо України. Таку умову поставив мексиканський президент. Інакше — країна не братиме участі у саміті.

Додамо, що радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван візьме участь у переговорах щодо української Формули миру.