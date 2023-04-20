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После встречи со Столтенбергом Зеленский напомнил о заявке Украины в НАТО

20 апреля 2023 23:37
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
После встречи со Столтенбергом Зеленский напомнил о заявке Украины в НАТО
Владимир Зеленский записал обращение к украинцам. Фото: Офис Президента
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о визите в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Также он напомнил об ожиданиях Украины от вильнюсского саммита НАТО.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

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"Защита Украины – именно этому сегодня в Киеве были посвящены переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Защита всего международного порядка, основанного на правилах. Защита жизни. Готовимся к встрече "Рамштайна", и позиция господина Столтенберга важна. Готовимся к нашим активным действиям на фронте: они неизбежны", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что идет подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе. Несмотря на то, что саммит запланирован на лето этого года, его содержание прорабатывается уже сейчас, в частности, на таких встречах, как была сегодня.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает "политического приглашения" в НАТО во время саммита в Вильнюсе.

"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс. Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена. Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую евроатлантическую безопасность, чем наших воинов… Украинцев и украинок, своей жизнью защищающих свободу", — сказал глава государства.

Напомним, 20 апреля в Украину с неанонсированным визитом прибыл генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам лидера государства, этот визит показывает, что НАТО готово начинать новую главу в отношениях с Украиной.

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