Генсек НАТО у Києві: основні тези виступу Столтенберга

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в Україні. Фото: Офіс Президента

У четвер, 20 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він розповів про фінансову та військову підтримку НАТО.

Про це стало відомо з промови Столтенберга, яку опублікувало видання Sky News.

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Під час зустрічі з українським Президентом лідери торкнулись чимало питань, що стосується як економічної, так і військової підтримки України.

Зокрема, під час своєї промови генсек НАТО виділив таке:

токсична російська агресія буде зупинена,

НАТО допомагатиме Україні, до повного приведення ЗСУ до стандартів Альянсу,

Україна вже отримала 150 млрд фінансової допомоги,

майбутнє України в НАТО — всі члени Альянсу згодні з цим.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Єнсом Столтенбергом. За словами лідера держави, цей візит показує, що НАТО готове розпочинати нову главу у відносинах з Україною.