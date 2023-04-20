Генсек НАТО у Києві: основні тези виступу Столтенберга
У четвер, 20 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він розповів про фінансову та військову підтримку НАТО.
Про це стало відомо з промови Столтенберга, яку опублікувало видання Sky News.
Головні тези виступу Столтенберга
Під час зустрічі з українським Президентом лідери торкнулись чимало питань, що стосується як економічної, так і військової підтримки України.
Зокрема, під час своєї промови генсек НАТО виділив таке:
- токсична російська агресія буде зупинена,
- НАТО допомагатиме Україні, до повного приведення ЗСУ до стандартів Альянсу,
- Україна вже отримала 150 млрд фінансової допомоги,
- майбутнє України в НАТО — всі члени Альянсу згодні з цим.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Єнсом Столтенбергом. За словами лідера держави, цей візит показує, що НАТО готове розпочинати нову главу у відносинах з Україною.