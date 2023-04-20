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Генсек НАТО у Києві: основні тези виступу Столтенберга

20 квітня 2023 16:02
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Генсек НАТО у Києві: основні тези виступу Столтенберга
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в Україні. Фото: Офіс Президента
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У четвер, 20 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він розповів про фінансову та військову підтримку НАТО.

Про це стало відомо з промови Столтенберга, яку опублікувало видання Sky News.

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Під час зустрічі з українським Президентом лідери торкнулись чимало питань, що стосується як економічної, так і військової підтримки України.

Зокрема, під час своєї промови генсек НАТО виділив таке:

  • токсична російська агресія буде зупинена,
  • НАТО допомагатиме Україні, до повного приведення ЗСУ до  стандартів Альянсу,
  • Україна вже отримала 150 млрд фінансової допомоги,
  • майбутнє України в НАТО — всі члени Альянсу згодні з цим.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Єнсом Столтенбергом. За словами лідера держави, цей візит показує, що НАТО готове розпочинати нову главу у відносинах з Україною.

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