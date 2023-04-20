Після зустрічі зі Столтенбергом Зеленський нагадав про заявку України в НАТО
Президент України Володимир Зеленський розповів про візит до Києва генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Також він нагадав про очікування України від вільнюського саміту НАТО.
Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
Що обговорювали під час зустрічі з генсеком НАТО
"Захист України – саме цьому сьогодні в Києві були присвячені переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. Захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах. Захист життя. Готуємося до зустрічі "Рамштайну", і позиція пана Столтенберга є важливою. Готуємося до наших активних дій на фронті: вони неминучі", — сказав Зеленський.
Президент також зазначив, що триває підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі. Попри те, що саміт запланований на літо цього року, його зміст опрацьовується вже зараз, зокрема на таких зустрічах, як була сьогодні.
Зеленський наголосив, що Україна очікує "політичного запрошення" в НАТО під час саміту у Вільнюсі.
"Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу. Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. Складно навіть сказати, чий внесок більший у європейську євроатлантичну безпеку, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу", — сказав глава держави.
Нагадаємо, 20 квітня до України з неанонсованим візитом прибув генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. За словами лідера держави, цей візит показує, що НАТО готове розпочинати нову главу у відносинах з Україною.