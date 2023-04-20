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Після зустрічі зі Столтенбергом Зеленський нагадав про заявку України в НАТО

20 квітня 2023 23:37
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Після зустрічі зі Столтенбергом Зеленський нагадав про заявку України в НАТО
Володимир Зеленський записав звернення до українців. Фото: Офіс Президента
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про візит до Києва генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Також він нагадав про очікування України від вільнюського саміту НАТО. 

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні. 

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Що обговорювали під час зустрічі з генсеком НАТО 

"Захист України – саме цьому сьогодні в Києві були присвячені переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. Захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах. Захист життя. Готуємося до зустрічі "Рамштайну", і позиція пана Столтенберга є важливою. Готуємося до наших активних дій на фронті: вони неминучі", — сказав Зеленський. 

Президент також зазначив, що триває підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі. Попри те, що саміт запланований на літо цього року, його зміст опрацьовується вже зараз, зокрема на таких зустрічах, як була сьогодні. 

Зеленський наголосив, що Україна очікує "політичного запрошення" в НАТО під час саміту у Вільнюсі. 

"Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу. Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. Складно навіть сказати, чий внесок більший у європейську євроатлантичну безпеку, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу", — сказав глава держави. 

Нагадаємо, 20 квітня до України з неанонсованим візитом прибув генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. За словами лідера держави, цей візит показує, що НАТО готове розпочинати нову главу у відносинах з Україною.

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