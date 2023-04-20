Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow ​​​​​​​До Києва прибув генсек НАТО Столтенберг arrow

​​​​​​​До Києва прибув генсек НАТО Столтенберг

20 квітня 2023 10:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​До Києва прибув генсек НАТО Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Києві. Фото: The Kyiv Independent
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

До України з неанонсованим візитом прибув генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Очільника НАТО помітили на Михайлівській площі Києва біля меморіалу загиблих українських військових.

Про це повідомило видання The Kyiv Independent.

Читайте також:

Столтенберг у Києві

До української столиці прибув з візитом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Цей візит попередньо не анонсувався.

Де помітили генсека НАТО

Очільник Організації Північноатлантичного договору був помічений у центрі Києва.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг віддав шану загиблим українським воїнам біля меморіалу на Михайлівській площі столиці.

Єнс Столтенберг на Михайлівській площі Києва
Єнс Столтенберг на Михайлівській площі Києва
Фото: The Kyiv Independent

Нагадаємо, днями генеральний секретар НАТО заявив, що Україну треба забезпечити ще більшою кількістю озброєнь. Це допоможе їй здійснити ефективний контрнаступ та звільнити захоплені окупантами території.

Також Єнс Столтенберг запевнив, що союзники продовжать підтримувати Україну попри ядерні погрози Російської Федерації. Цю заяву керівник НАТО зробив на 18-й щорічній конференції Альянсу з контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

18:24 Майже 2000 українців долучилися до безоплатних спортивних занять від Фонду Вадима Столара

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB