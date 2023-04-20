​​​​​​​До Києва прибув генсек НАТО Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Києві. Фото: The Kyiv Independent

До України з неанонсованим візитом прибув генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Очільника НАТО помітили на Михайлівській площі Києва біля меморіалу загиблих українських військових.

Про це повідомило видання The Kyiv Independent.

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Столтенберг у Києві

До української столиці прибув з візитом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Цей візит попередньо не анонсувався.

Де помітили генсека НАТО

Очільник Організації Північноатлантичного договору був помічений у центрі Києва.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг віддав шану загиблим українським воїнам біля меморіалу на Михайлівській площі столиці.

Єнс Столтенберг на Михайлівській площі Києва

Фото: The Kyiv Independent

Нагадаємо, днями генеральний секретар НАТО заявив, що Україну треба забезпечити ще більшою кількістю озброєнь. Це допоможе їй здійснити ефективний контрнаступ та звільнити захоплені окупантами території.

Також Єнс Столтенберг запевнив, що союзники продовжать підтримувати Україну попри ядерні погрози Російської Федерації. Цю заяву керівник НАТО зробив на 18-й щорічній конференції Альянсу з контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення.