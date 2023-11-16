После визита в США Си Цзиньпин заговорил о войне

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

После визита в Соединенные Штаты Америки и встречи с Джо Байденом лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна не будет вести холодную или горячую войну с какой-либо нацией. Он подчеркнул, что Китай готов быть партнером и другом Штатов.

Об этом сообщает Аljazeera.

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Лидер Китая говорит, что планета Земля достаточно большая, чтобы две страны могли добиться успеха.

По данным СМИ, Си Цзиньпин призвал президента США не поддерживать независимость Тайваня. Он попросил Байдена прекратить вооружать остров и поддержать "мирное воссоединение Китая".

Напомним, 15 ноября, впервые за шесть лет в Соединенные Штаты Америки прибыл президент Китая Си Цзиньпин. Целью его визита было восстановление отношений со Штатами, напряженными из-за экономической конкуренции и военных и дипломатических ошибок.

Также мы писали, что в Сан-Франциско (США) уже завершилась встреча американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. В Америке подчеркнули, что это "были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий".

Добавим, китайские компании продолжают скупать американское оборудование для производства микросхем, чтобы производить передовые полупроводники. Это происходит, несмотря на ряд новых ограничений на экспорт, направленных на препятствие развитию полупроводниковой промышленности страны.