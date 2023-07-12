После саммита Зеленский проведет встречу с лидерами НАТО: что обсудят
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с руководителями НАТО сегодня, 12 июля после того, как они отказали ему в сроках членства в Альянсе. Зеленский примет участие в саммите на второй день, который проходит в Вильнюсе.
Об этом пишет Reuters.
Когда выступит Зеленский
Отмечается, что глава государства выступит на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО, созданном для улучшения отношений между Киевом и 31 членом НАТО.
"Он также отдельно встретится с президентом США Джо Байденом, поскольку он ищет больше оружия и боеприпасов от Соединенных Штатов и других стран НАТО для ведения войны, спровоцированной вторжением России в Украину в феврале прошлого года", — говорится в сообщении.
Гарантии безопасности для Украины
Также известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия предоставят украинской столице гарантии долгосрочной поддержки безопасности, а именно:
- современное вооружение;
- обучение;
- и другая военная помощь.
По словам официальных лиц, произойти это может, вероятно, по окончании саммита.
В свою очередь другие страны присоединятся к этим границам со своими двусторонними обязательствами.
Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет вступить в НАТО. Это вовлечет членов Альянса в войну с РФ.
Напомним, посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулионис подчеркнул, что приглашения для Украины в НАТО во время саммита в Вильнюсе не будет. Будет определена более четкая процедура, при каких условиях это может произойти.