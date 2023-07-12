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После саммита Зеленский проведет встречу с лидерами НАТО: что обсудят

12 июля 2023 07:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
После саммита Зеленский проведет встречу с лидерами НАТО: что обсудят
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с руководителями НАТО сегодня, 12 июля после того, как они отказали ему в сроках членства в Альянсе. Зеленский примет участие в саммите на второй день, который проходит в Вильнюсе.

Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что глава государства выступит на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО, созданном для улучшения отношений между Киевом и 31 членом НАТО.

"Он также отдельно встретится с президентом США Джо Байденом, поскольку он ищет больше оружия и боеприпасов от Соединенных Штатов и других стран НАТО для ведения войны, спровоцированной вторжением России в Украину в феврале прошлого года", — говорится в сообщении.

Гарантии безопасности для Украины

Также известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия предоставят украинской столице гарантии долгосрочной поддержки безопасности, а именно:

  • современное вооружение;
  • обучение;
  • и другая военная помощь.

По словам официальных лиц, произойти это может, вероятно, по окончании саммита.

В свою очередь другие страны присоединятся к этим границам со своими двусторонними обязательствами.

Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет вступить в НАТО. Это вовлечет членов Альянса в войну с РФ.

Напомним, посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулионис подчеркнул, что приглашения для Украины в НАТО во время саммита в Вильнюсе не будет. Будет определена более четкая процедура, при каких условиях это может произойти.

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