Після саміту Зеленський проведе зустріч з лідерами НАТО: що обговорять

Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з очільниками НАТО сьогодні, 12 липня після того, як вони відмовили йому у термінах щодо членства в Альянсі. Зеленський братиме участь у саміті на другий день, який проходить у Вільнюсі.

Про це пише Reuters.

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Зазначається, що глава держави виступить на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО, яке створено для покращення відносин між Києвом і 31 членом НАТО.

"Він також окремо зустрінеться з президентом США Джо Байденом, оскільки він шукає більше зброї та боєприпасів від Сполучених Штатів та інших країн НАТО для ведення війни, спровокованої вторгненням Росії в Україну в лютому минулого року", — йдеться у повідомленні.

Гарантії безпеки для України

Також відомо, що Сполучені Штати, Великобританія, Франція та Німеччина нададуть українській столиці гарантії довгострокової підтримки безпеки, а саме:

сучасне озброєння;

навчання;

та інша військова допомога.

За словами офіційних осіб, статися це може, ймовірно, після закінчення саміту.

Своєю чергою інші країни приєднаються до цих меж зі своїми двосторонніми зобов’язаннями.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що в найближчому майбутньому Україна навряд зможе вступити в НАТО. Це втягне членів Альянсу у війну з РФ.

Нагадаємо, посол Литви в НАТО Дейвидас Матуліоніс наголосив, що запрошення для України в НАТО під час саміту у Вільнюсі не буде. Буде визначена чіткіша процедура, за яких умов це може статись.