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После подрыва Каховской ГЭС Шмыгаль объявил о строительстве новых водопроводов

6 июня 2023 23:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Шмигаль сообщил, что построят водопроводы, которые обеспечат людей питьевой водой
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о строительстве новых водопроводов. Это произошло на фоне подрыва на Каховской ГЭС, в результате которого многие люди на юге остались без питьевой воды.

Об этом сообщает Денис Шмыгаль.

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Подробности

По словам премьер-министра, из средств из Фонда восстановления выделили 1,5 млрд гривен, чтобы построить новые магистральные водопроводы. Их будет два и они обеспечат питьевой водой такие города как Кривой Рог, Никополь и Марганец.

Кроме того, питьевой водой обеспечат Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую и Днепропетровскую область. На нужды было выделено около 846 млн гривен.

Также Шмыгаль отметил, что руководить работой по ликвидации последствий взрыва на ГЭС будет министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Создаем штаб по ликвидации последствий, куда войдут министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти, представители госпредприятий", — добавил премьер.

Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, что Украина предоставила Международному уголовному суду информацию о подрыве Каховской ГЭС. Соответствующий документ подписал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Добавим, что Зеленский обсудил с директором МАГАТЭ последствия взрыва на Каховской ГЭС. В частности, лидеры говорили о том, как снизить риски катастрофы на ЗАЭС.

Также, когда произойдет пик разлива воды из водохранилища в результате подрыва дамбы на Каховской ГЭС.

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