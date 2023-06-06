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Після підриву Каховської ГЕС Шмигаль оголосив про будівництво нових водогонів

6 червня 2023 23:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Шмигаль повідомив, що побудують водогони, які забезпечать людей питною водою
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про будівництво нових водогонів. Це сталося на тлі підриву на Каховській ГЕС, внаслідок якого багато людей на півдні залишилися без питної води. 

Про це повідомляє Денис Шмигаль

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Подробиці

За словами прем'єр-міністра, з коштів з Фонду відновлення виділили 1,5 млрд гривень, щоб побудувати нові магістральні водогони. Їх буде два і вони забезпечать питною водою такі міста, як Кривий Ріг, Нікополь та Марганець. 

Окрім цього, питною водою забезпечать Херсонську, Миколаївську, Запорізьку та Дніпропетровську область. На потреби виділили близько 846 млн гривень. 

Також Шмигаль зазначив, що керувати роботою з ліквідації наслідків підриву на ГЕС буде міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

"Утворюємо штаб з ліквідації наслідків, куди ввійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств", — додав прем'єр. 

Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: скріншот

Нагадаємо, що Україна надала Міжнародному кримінальному суду інформацію про підрив Каховської ГЕС. Відповідний документ підписав генеральний прокурор України Андрій Костін. 

Додамо, що Зеленський обговорив з директором МАГАТЕ наслідки підриву на Каховській ГЕС. Зокрема, лідери говорили про те, як зменшити ризики катастрофи на ЗАЕС.

Також, коли відбудеться пік розливу води з водосховища внаслідок підриву дамби на Каховській ГЕС.

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