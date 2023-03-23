”После ордера от МКС разговор с путиным невозможен”: Кулеба напомнил о предыдуших переговорах с рф
Украина пыталась договориться с россией в течение всей каденции Владимира Зеленского. Но сейчас, особенно после ордера на арест владимира путина, переговоры с кремлем потеряли смысл.
Об этом пишет издание Politico.
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Говорить с путиным нет смысла
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, вести переговоры с владимиром путиным после выдачи ордера на его арест нет смысла.
Впрочем, добавил министр, Украина знала это задолго до решения Международного уголовного суда.
"30 сентября прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял юридическое постановление, в котором провозгласил невозможными любые переговоры с Владимиром Путиным в ответ на попытку россии аннексировать", — напомнил Кулеба.
Украина пыталась договориться
Вместе с тем глава МИД Украины напомнил, что ранее Украина шла на контакт с россией.
"Украина провела 88 раундов переговоров при посредничестве Франции и Германии с момента избрания Зеленского президентом в 2019 году до 24 февраля 2022 года", — отметил Кулеба.
Попытки вести переговоры продолжались после начала полномасштабной войны, завершившись в Стамбуле в июле 2022 года.
Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.
Добавим, в августе в Южной Африке запланирован саммит, который намерен посетить кремлевский диктатор владимир путин. Однако после ордера МКС страна обязана арестовать президента россии.
Фото из российских СМИ