Президент россии владимир путин

Украина пыталась договориться с россией в течение всей каденции Владимира Зеленского. Но сейчас, особенно после ордера на арест владимира путина, переговоры с кремлем потеряли смысл.

Об этом пишет издание Politico.

Говорить с путиным нет смысла

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, вести переговоры с владимиром путиным после выдачи ордера на его арест нет смысла.

Впрочем, добавил министр, Украина знала это задолго до решения Международного уголовного суда.

"30 сентября прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял юридическое постановление, в котором провозгласил невозможными любые переговоры с Владимиром Путиным в ответ на попытку россии аннексировать", — напомнил Кулеба.

Украина пыталась договориться

Вместе с тем глава МИД Украины напомнил, что ранее Украина шла на контакт с россией.

"Украина провела 88 раундов переговоров при посредничестве Франции и Германии с момента избрания Зеленского президентом в 2019 году до 24 февраля 2022 года", — отметил Кулеба.

Попытки вести переговоры продолжались после начала полномасштабной войны, завершившись в Стамбуле в июле 2022 года.

Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.

Добавим, в августе в Южной Африке запланирован саммит, который намерен посетить кремлевский диктатор владимир путин. Однако после ордера МКС страна обязана арестовать президента россии.

Фото из российских СМИ