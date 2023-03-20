У Гаазі назвали термін дії ордеру на арешт путіна
Рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт володимира путіна є безстроковим. Це ж стосується і дитячої омбудсменки рф Львової-Бєлової.
Про це повідомляє видання BBC.
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Довічний ордер
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розповів, як довго діятиме рішення про ордер на арешт президента володимира путіна.
Термін дії цього рішення — довічний, пояснив Хан.
Так само до кінця життя перебуватиме під загрозою арешту уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова.
Навіщо МКС оприлюднив ордер
Карім Хан пояснив, що Міжнародний кримінальний суд планував тримати інформацію про ордер на арешт путіна у таємниці.
Оприлюднити ж інформацію про нього було вирішено оприлюднити для того, аби спробувати зупинити подальші злочини росії.
"З дітьми не можна поводитися як з військовою здобиччю, їх не можна депортувати", — заявив Хан.
Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.
Додамо, у серпні в Південній Африці заплановано саміт, який має намір відвідати кремлівський диктатор володимир путін. Однак після ордера МКС країна зобов'язана заарештувати президента рф.
Фото з російських ЗМІ