После Лукашенко: оппозиция Беларуси готовится к активным действиям

Оппозиционерка Светлана Тихановская. Фото: REUTERS

В случае смерти Александра Лукашенко лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала политиков готовиться к активным действиям. Она также призвала Запад активно действовать, если Лукашенко все-таки умрет.

Об этом она написала в Twitter.

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По ее словам, оппозиция должна быть готова к разным вариантам развития событий.

"О состоянии здоровья диктатора Лукашенко ходит много слухов. Для нас это означает только одно: мы должны быть хорошо подготовлены к любому сценарию. Чтобы вернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России", — заявила Светлана Тихановская.

Есть много rumors о dictator Lukashenka's health. Для нас, его средства только одна тема: мы должны быть хорошо расписаны для всех сценариев. Перейти к Белоруссии на cestе к демократии & превратить Российскую Федерацию от интерференции. Необходимо международное общество, чтобы быть proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 15, 2023

Что с Лукашенко

О состоянии Лукашенко или о месте, где он находится, с 9 мая ничего не было известно.

Только 15 мая белорусские государственные СМИ показали кадры с Лукашенко. Он прибыл в центральный командный пункт военно-воздушных сил Беларуси. Все обратили внимание на то, что у него перебинтована левая рука.

Напомним, самоназванный белорусский президент Александр Лукашенко болен и этот факт уже признали на официальном уровне, правда, в России. Представители оппозиции Беларуси считают, что в случае смерти Лукашенко Россия будет пытаться усилить свой контроль в стране. В настоящее время, кроме Лукашенко, у них нет никого более пророссийского. Поэтому любые изменения в Беларуси 100% ударят по Владимиру Путину, который полностью сконцентрирован на войне в Украине.