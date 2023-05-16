Після Лукашенка: опозиція Білорусі готується до активних дій
На випадок смерті Олександра Лукашенка лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала політиків готуватися до активних дій. Вона також закликала Захід активно діяти, якщо Лукашенко все ж помре.
Про це вона написала у Twitter.
За її словами, опозиція має бути готова до різних варіантів розвитку подій.
"Про стан здоров'я диктатора Лукашенка ходить багато чуток. Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добре підготовлені до будь-якого сценарію. Щоб повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання Росії", — заявила Світлана Тихановська.
There are many rumors about the dictator Lukashenka's health. For us, it means only one thing: we should be well prepared for every scenario. To turn Belarus on the path to democracy & to prevent Russia from interfering. We need the international community to be proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 15, 2023
Що з Лукашенком
Про стан Лукашенка чи про місце, де він перебуває, з 9 травня нічого не було відомо.
Лише 15 травня білоруські державні ЗМІ показали кадри з Лукашенком, який прибув до центрального командного пункту військово-повітряних сил Білорусі. Усі звернули увагу на те, що в нього перебинтована ліва рука.
Нагадаємо, самоназваний білоруський президент Олександр Лукашенко хворий і цей факт вже визнали на офіційному рівні, правда, у Росії. Представники опозиції Білорусі вважають, що у випадку смерті Лукашенка, Росія намагатиметься посилити свій контроль в країні. Наразі, окрім Лукашенка, у них немає нікого більш проросійського. Тому будь-які зміни в Білорусі 100-відсотково вдарять по Володимиру Путіну, який наразі повністю сконцентрований на війні в Україні.