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Після Лукашенка: опозиція Білорусі готується до активних дій

16 травня 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Після Лукашенка: опозиція Білорусі готується до активних дій
Опозиціонерка Світлана Тихановська. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На випадок смерті Олександра Лукашенка лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала політиків готуватися до активних дій. Вона також закликала Захід активно діяти, якщо Лукашенко все ж помре. 

Про це вона написала у Twitter

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За її словами, опозиція має бути готова до різних варіантів розвитку подій. 

"Про стан здоров'я диктатора Лукашенка ходить багато чуток. Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добре підготовлені до будь-якого сценарію. Щоб повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання Росії", — заявила Світлана Тихановська.

Що з Лукашенком

Про стан Лукашенка чи про місце, де він перебуває, з 9 травня нічого не було відомо. 

Лише 15 травня білоруські державні ЗМІ показали кадри з Лукашенком, який прибув до центрального командного пункту військово-повітряних сил Білорусі. Усі звернули увагу на те, що в нього перебинтована ліва рука.

Нагадаємо, самоназваний білоруський президент Олександр Лукашенко хворий і цей факт вже визнали на офіційному рівні, правда, у Росії. Представники опозиції Білорусі вважають, що у випадку смерті Лукашенка, Росія намагатиметься посилити свій контроль в країні. Наразі, окрім Лукашенка, у них немає нікого більш проросійського. Тому будь-які зміни в Білорусі 100-відсотково вдарять по Володимиру Путіну, який наразі повністю сконцентрований на війні в Україні. 

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