Після Лукашенка: опозиція Білорусі готується до активних дій

Опозиціонерка Світлана Тихановська. Фото: REUTERS

На випадок смерті Олександра Лукашенка лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала політиків готуватися до активних дій. Вона також закликала Захід активно діяти, якщо Лукашенко все ж помре.

Про це вона написала у Twitter.

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За її словами, опозиція має бути готова до різних варіантів розвитку подій.

"Про стан здоров'я диктатора Лукашенка ходить багато чуток. Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добре підготовлені до будь-якого сценарію. Щоб повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання Росії", — заявила Світлана Тихановська.

There are many rumors about the dictator Lukashenka's health. For us, it means only one thing: we should be well prepared for every scenario. To turn Belarus on the path to democracy & to prevent Russia from interfering. We need the international community to be proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 15, 2023

Що з Лукашенком

Про стан Лукашенка чи про місце, де він перебуває, з 9 травня нічого не було відомо.

Лише 15 травня білоруські державні ЗМІ показали кадри з Лукашенком, який прибув до центрального командного пункту військово-повітряних сил Білорусі. Усі звернули увагу на те, що в нього перебинтована ліва рука.

Нагадаємо, самоназваний білоруський президент Олександр Лукашенко хворий і цей факт вже визнали на офіційному рівні, правда, у Росії. Представники опозиції Білорусі вважають, що у випадку смерті Лукашенка, Росія намагатиметься посилити свій контроль в країні. Наразі, окрім Лукашенка, у них немає нікого більш проросійського. Тому будь-які зміни в Білорусі 100-відсотково вдарять по Володимиру Путіну, який наразі повністю сконцентрований на війні в Україні.